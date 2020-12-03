В Мотовилихинском районе Перми ввели режим повышенной готовности из-за пожара

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Перми ввели режим повышенной готовности в Мотовилихинском районе, где в четверг рано утром на улице Студенческой произошел пожар в жилом многоквартирном доме, ситуацию признали аварийной. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"По решению комиссии, кровля и пострадавшие квартиры будут восстановлены. Ситуация признана аварийной, в районе введен режим повышенной готовности. Причины возгорания сейчас выясняются", - сказано в сообщении.

По словам главы Мотовилихинского района Александра Хаткевича, сегодня жильцы смогут забрать из квартир свои вещи и документы, а затем будет проведено обследование дома. "Первоочередная задача - обеспечить контур отопления. Специалисты обследуют кровлю, управляющая компания совместно с администрацией района и городским департаментом ЖКХ будут работать над восстановлением отопления. Работа с жителями продолжается, они обеспечены питанием, медицинской помощью", - цитирует пресс-служба главу района.

Возгорание на крыше в пятиэтажном доме 1962 года постройки произошло рано утром в четверг, пострадавших нет, площадь пожара составила 200 кв. м. Около 70 человек были эвакуированы в школу № 116, сейчас там временно размещены 48 человек. Для тех, кому на период восстановительных работ необходимо жилье, оборудован пункт временного размещения в гостинице "Спутник" на бульваре Гагарина и помещения маневренного фонда на улице Народовольческой. Краевые власти также выразили готовность оказать всю необходимую помощь жильцам. Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту пожара, в ходе которой даст оценку действиям управляющей организации, обслуживающей дом, в части соблюдения требований к содержанию и безопасной эксплуатации общедомового имущества.

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