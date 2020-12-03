В Ивановской области возбудили дело после наезда большегруза на автовышку

ТАСС, 3 декабря. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием грузовика, который въехал в микроавтобус и ремонтный прицеп с рабочими в Ивановской области. В результате происшествия один рабочий погиб, еще двое пострадали, говорится в четверг в сообщении, размещенном пресс-службой регионального УМВД на официальной странице в социальной сети.

"Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие гибель человека". Предполагаемый виновник ДТП помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет", - уточняется в сообщении.