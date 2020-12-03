Экс-замглавы правительства Подмосковья обжаловал арест по делу о получении взятки

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин обжаловал арест по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Куракиным подана жалоба на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.

Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата заседания пока не назначена.

Куракин, экс-начальник ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и глава АО "Мальтинский военный лесхоз" Максим Ан обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, статья предусматривает наказание от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, члены которой посетили Куракина в ИВС, вину он не признает. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, следственные действия проводились с Куракиным во вторник, в них были задействованы сотрудники ФСБ, МВД и СК.

По информации газеты "Коммерсантъ", фигуранты дела подозреваются в совершении преступлений, связанных с военным имуществом - лесами и земельными участками. Как отмечает издание, эти преступления были совершены, когда Куракин возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны РФ.

Куракин в мае 2012 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области, на которой курировал вопросы земельных и имущественных отношений, экологии и природопользования. В ноябре 2012 года он стал директором департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ. В мае 2017 года Куракин был назначен вице-президентом и административным директором ПАО "Ростелеком", в сентябре 2018 года стал заместителем председателя правительства Московской области - министром экологии и природопользования Московской области.