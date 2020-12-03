Нижегородец задержан за покушение на убийство четырех человек

ТАСС, 3 декабря. Следователи в Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который нанес ножевые ранения четырем новым знакомым, один из пострадавших умер. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц")", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 1 декабря в городе Сергаче Нижегородской области. "Подозреваемый, обидевшись на оскорбления, высказанные в его адрес новыми знакомыми, нанес им множественные ранения по телу. После совершенного он скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

Один из потерпевших - 44-летний мужчина умер на месте происшествия, еще трое мужчин в возрасте 53-55 лет госпитализированы. Подозреваемый ранее был неоднократно судим, он сам пришел в правоохранительные органы. На допросе у следователя он пояснил, что обиделся на знакомых, которые, узнав, что он проходил службу в горячей точке, назвали его "боевиком".

"Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.