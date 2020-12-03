Мосгорсуд 16 декабря проверит законность избрания меры пресечения Михаилу Меню

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд 16 декабря рассмотрит жалобу на избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий аудитору Счетной палаты, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда Басманного суда Москвы.

"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 16 декабря в 10:45 мск в Мосгорсуде", - сказала пресс-секретарь.

Районный суд установил Меню запреты в рамках избранной ему меры пресечения: не покидать место фактического проживания, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, не отправлять и не получать почтово-телеграфные отправления и не использовать интернет. Мера избрана до 18 января 2021 года. По мнению адвоката, наложенные запреты чрезмерны.

Мень был задержан 18 ноября в своем доме в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья сотрудниками ФСБ и МВД. СК предъявил ему обвинение в хищении 700 млн рублей. Как отметили в СК РФ, по этому же уголовному делу обвиняемыми проходят бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков, который после Меня возглавил область, и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Им также инкриминируется растрата.

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из Министерства финансов РФ для поддержки области. По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей, которые на следующий день были похищены преступной группой.