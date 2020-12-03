В Петербурге у семьи бизнесмена из Китая украли 15 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Уроженец Восточной Азии, который ведет бизнес в Санкт-Петербурге, обратился в полицию и сообщил, что у его дочери из элитной иномарки украли 15 млн рублей, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, обратившийся является гражданином Китая.

"Мужчина сообщил, что 1 декабря около 21:10 мск у дома номер 73, корп. 5 по Московскому проспекту в припаркованном автомобиле Lexus, принадлежащем его дочери, обнаружил отсутствие 15 млн рублей личных денег. Полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Полиция начала проверку, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.