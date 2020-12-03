В Татарстане возбудили дело в отношении водителя автобуса, сбившего насмерть девушку

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении водителя автобуса, который 24 ноября сбил насмерть девушку в центре Казани. Об этом в четверг сообщается на сайте МВД по республике.

"3 декабря ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека")", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ведомства, 24 ноября примерно в 19:45 мск водитель маршрутного автобуса ехал по проезжей части улицы Островского в сторону улицы Айдинова. Обгоняя автобус, следовавший в попутном направлении с ним, он, грубо нарушив ПДД, сбил девушку, шедшую по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному разметкой и дорожными знаками. Девушка получила травмы, не совместимые и жизнью, и умерла на месте ДТП.

Органы предварительного следствия установили, что в момент аварии рядом с потерпевшей была девушка, которая по неизвестным причинам ушла с места ДТП. В свою очередь, полицейские просят ее обратиться в МВД для дачи свидетельских показаний.