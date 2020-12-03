ГУ МЧС по Москве проводит проверку после жалоб экс-сотрудника на своего руководителя

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Москве проводит проверку после рапорта уволенного сотрудника о покровительстве его руководства бизнесменам, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе главка.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Дмитрий Фураев, возглавляющий третий отдел надзорной деятельности, написал рапорт о том, что руководитель управления МЧС по Западному округу Москвы покровительствует бизнесменам, владеющим торговыми центрами. "Несмотря на то, что факты, изложенные в рапорте бывшего сотрудника, ничем не аргументированы, в Главном управлении в настоящий момент проводится внутренняя служебная проверка. Вся информация будет тщательно перепроверена", - сообщили в ГУ МЧС.

Там уточнили, что 24 ноября 2020 года подполковник внутренней службы Дмитрий Фураев был уволен со службы в связи с прекращением контракта по достижении предельного возраста пребывания на работе в федеральной противопожарной службе. "От предложенной равнозначной должности, не связанной с надзорной деятельностью, Фураев Д.О. отказался", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в органах надзорной деятельности ГУ МЧС по Москве, Фураев был обижен на своего руководителя и таким образом решил ему отомстить.