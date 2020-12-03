СК в Волгограде завершил следствие по уголовному делу о гибели мужчины после ссоры в чате

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Волгоградские следователи завершили следствие по уголовному делу в отношении местного жителя, его сестры и ее супруга, причастных к гибели 41-летнего жителя Волгограда после конфликта в родительском чате, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

Ранее сообщалось, что вечером 23 октября житель Волгограда Арсен Мелконян, придя в отделение банка, нанес Роману Гребенюку несколько ударов по голове. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы и позже умер в реанимации. Нападавший был задержан и арестован. По его словам, конфликт возник из-за того, что мужчина якобы оскорбил его сестру в родительском чате.

"Производство следственных действий уголовного дела завершено, все обвиняемые и потерпевшие уведомлены об окончании следственных действий. Участники уголовного процесса приступили к ознакомлению с материалами следствия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что основному фигуранту инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Женщина обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, а ее муж - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следователями допрошены все очевидцы и свидетели расследуемых событий, проведены экспертные исследования, получены объективные доказательства того, что подстрекателем силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа отомстить обидчику - днем 23 октября 2020 года он приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу.

Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча все же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла. Когда родственник женщины наносил смертельные удары, ее муж, согласно отведенной ему роли, наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке. В отношении мужчин избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а женщины - запрет определенных действий. По поручению председателя СК РФ дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства.