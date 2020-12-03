СК начал доследственную проверку обстоятельств смерти актрисы РАМТ Акимовой

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ по Москве начали доследственную проверку обстоятельств смерти актрисы Российского академического молодежного театра (РАМТ) Нины Акимовой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи СК начали доследственную проверку обстоятельств гибели Акимовой, тело которой было найдено в ее квартире на Мосфильмовской улице. При визуальном осмотре тела были обнаружены ссадины на голове, а также гематомы в области обоих глаз. Сейчас специалисты проводят исследование полученных Акимовой травм, а также изучают записи с камер наблюдения в районе дома актрисы", - сказал собеседник агентства.

Ранее в РАМТ журналистам сообщили, что Нина Акимова умерла на 76 году жизни. Она родилась 10 февраля 1945 года. Актриса снималась в фильмах "Сердце матери", "Метель" и "Дубравка". В театре РАМТ она играла в таких спектаклях, как "Капитанская дочка", "Сомбреро", "Крестики-нолики", "Отверженные", а также до последних дней исполняла роль миссис Тэтчер в постановке "Приключения Тома Сойера".