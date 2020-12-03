Жительница Дагестана обвинила врача в вымогательстве денег за операцию ребенку

МАХАЧКАЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Следственные органы Дагестана проверяют информацию о вымогательстве врачом Дербентской центральной городской больницы денег у матери, прооперированного им ребенка. Аудиозапись разговора врача и женщины была распространена ранее в социальных сетях, сообщил ТАСС представитель пресс-службы республиканского управления Следственного комитета России.

"2 декабря в интернете были распространены фото и аудиозаписи о неправомерных действиях врача Дербентской центральной городской больницы, выразившихся в необоснованном требовании от матери несовершеннолетнего пациента денежных средств за проведенную ребенку операцию в связи с острым аппендицитом", - сообщил собеседник.

По его словам, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Служебную проверку проводит и Министерство здравоохранения Дагестана.

"Если вымогательство подтвердится, в отношении врача будут приняты самые строгие меры реагирования", - сообщили в министерстве.