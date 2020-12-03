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Уголовное дело возбудили после гибели российского военного в Абхазии

Он умер в результате наезда грузового автомобиля при буксировке

СУХУМ, 3 декабря. /ТАСС/. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело по факту гибели 24 ноября в Абхазии военнослужащего российской военной базы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного военного округа (ЮВО).

Военнослужащий российской военной базы погиб в результате наезда грузового автомобиля при буксировке.

"В связи с данным фактом в 105-м военном следственном отделе СК РФ возбуждено уголовное дело. Кроме того, 152-й военной прокуратурой гарнизона организовано проведение надзорных мероприятий в сфере исполнения должностными лицами законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих", - сообщили ТАСС в пресс-службе военной прокуратуры ЮВО.

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