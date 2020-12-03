Более 430 детей погибли на дорогах России с начала 2020 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 430 детей погибли на дорогах страны с начала этого года, еще более 15,5 тыс. детей пострадали. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

"Несмотря на снижение основных показателей аварийности в текущем году, состояние аварийности с участием детей у нас по-прежнему остается острой проблемой, и мы это признаем. По итогам 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 14 236 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, погибли 435 детей, 15 601 ребенок ранен". - сказал он.

Кузин также отметил, что принятые меры профилактики позволили снизить показатель детского дорожно-транспортного травматизма. По его словам, общее количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось в текущем году на 16,2% по сравнению с предыдущим годом, число погибших в авариях детей - на 9,9%, раненых - на 16,1%.