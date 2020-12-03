В Чите СК возбудил дело из-за найденного в мусорном баке тела новорожденного

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи в Чите возбудили уголовное дело по признакам убийства новорожденного ребенка, тело которого в четверг нашли в мусорном баке, сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальского края.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"), по факту обнаружения 3 декабря 2020 года тела ребенка в Железнодорожном районе Читы. Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в целях установления лица, причастного к совершению преступления", - сказал Марков.

Следователи запросили данные в медицинских учреждениях о стоящих на учете беременных женщинах, полицейские проводят поквартирный обход в районе, где обнаружено тело ребенка.

Руководитель регионального следственного управления СК России Юрий Русанов взял ход расследования под свой контроль.