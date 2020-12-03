На трикотажной фабрике под Воронежем произошел взрыв

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в одном из цехов Борисоглебской трикотажной фабрики в Воронежской области. Об этом сообщила ТАСС в четверг представитель следственного управления СК по региону Ольга Бовт.

"В Борисоглебской трикотажной фабрике произошло повреждение парогенератора, произошел хлопок", - сказала Бовт.

По ее данным, ЧП произошло в четверг около 9:00. "Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая проведет оценку состояния пострадавших, допрашиваются очевидцы, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказала Бовт.

По уточненным данным, пострадали пять женщин. "В Борисоглебскую районную больницу в настоящее время поступили пять женщин, у них диагностированы сотрясение головного мозга, ушибленные раны, ушибы шейного отдела позвоночника. У одной женщины ожоги первой-второй степени на площади 2% тела. Две женщины госпитализированы, остальных еще осматривают", - сказала представитель приемного отделения райбольницы. Она добавила, что третью женщину также госпитализируют.

По данным регионального управления МЧС, после взрыва не произошло возгорания.

В новость внесены изменения (14:29 мск) - добавлены подробности о пострадавших.