Прокуратура проверяет соблюдение центром "Мемориал" в Москве закона об иноагентах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Внеплановая проверка прокуратурой правозащитного центра "Мемориал" в Москве связана с желанием выяснить, соблюдает ли эта организация требования закона об иностранных агентах. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь "Мемориала" Юлия Орлова.

"В документах, которые нам работники прокуратуры предъявили перед началом проверки, сказано, что она ведется с целью того, чтобы проконтролировать соблюдение нами закона об иностранных агентах", - сказала пресс-секретарь.

По словам Орловой, прокуроры в рамках проверки хотят изучить всю финансовую и хозяйственную документацию "Мемориала", его учредительные документы. Также они хотят получить информацию о публикациях с участием правозащитного центра в СМИ. "Они хотят получить сведения о подготовке и издании публикаций, статей в СМИ, в том числе в сети Интернет, а также об иных медиапроектах (выступления на радио, участие в телепередачах) с представлением первичных документов, на основании которых производилась указанная деятельность (договоры, соглашения, приглашения), копии опубликованных материалов", - сказала Орлова.

Комментарием прокуратуры ТАСС пока не располагает.

В 2016 году Минюст признал "Мемориал" иностранным агентом.