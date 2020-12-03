Ущерб от незаконной свалки в Подмосковье составил 5 млн рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сумма ущерба от незаконной свалки вблизи деревни Гаврилково в Красногорске превысила 5 млн рублей. Нарушители были оштрафованы на общую сумму 330 тыс. рублей, сообщила в четверг пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты установили, что ООО "Специализированное управление монтажных работ" заказало планирование пяти земельных участков, из которых два находятся в ее собственности, а три арендуются. По договору с подрядной организацией планирование должно было вестись с использованием инертных грунтов.

"В ходе проверки было установлено, что четыре участка сформированы частично в водоохранной зоне водного объекта, в том числе один располагается в зоне акватории. В нарушение природоохранного законодательства проект работ не прошел государственную экологическую экспертизу. Кроме того, отсыпка велась грунтами с включением строительных отходов: боя кирпича и бетона, древесины, металлов, текстиля. По итогам нашего расследования нарушители были оштрафованы на общую сумму 330 тыс. рублей, сумма ущерба от незаконной свалки превысила 5 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Андрея Разина.

Он отметил, что вопросы дальнейшего привлечения виновников к ответственности будут находиться в компетенции прокуратуры и следственных органов.