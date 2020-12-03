Экс-судья из Ростовской области стала фигуранткой дела с активами банды Цапков

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова после санкции Высшей квалификационной коллеги судей России стала фигурантом уголовного дела о нанесении крупного материального ущерба предприятию "Маяк", а также о хищении средств со счета матери главаря банды Цапков Надежды Цапок. Об этом рассказал ТАСС адвокат Сергей Аракелян, представляющий интересы ООО "Маяк".

Высшая квалификационная коллегия судей 17 июля дала СК РФ согласие на привлечение экс-судьи в качестве обвиняемой по нескольким эпизодам мошенничества и фальсификации доказательств. 1 декабря Верховный суд РФ отказал Мартыновой, пытавшейся оспорить привлечение по новому уголовному делу. Мартынова раннее уже была осуждена за мошенничество.

"Конкурсный управляющий Хасанов, который пришел в 2017 году провел ревизию финансово-хозяйственной деятельности предприятия ЗАО "Маяк" (ныне ООО "Маяк"), выявил сделки, имеющие признаки мошенничества. Уголовное дело было возбуждено год назад, находится на стадии предварительного следствия, по нему привлекаются еще два лица, но для того, чтобы была полная картина, ожидали санкцию на привлечение по делу в качестве обвиняемой Мартыновой. Ей вменяется нанесение крупного материального ущерба ЗАО "Маяк", - сказал Аракелян.

Он пояснил, что у ЗАО "Маяк" имелись права требования к фирме Надежды Цапок "Артекс-агро". По словам адвоката, Мартынова может быть причастна к фальсификациям документов, которые позволили передать эти права требования третьим лицам, которыми они воспользовались и завладели фермой, оставив ЗАО "Маяк" без возможности их реализации. Из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, следует, что сумма ущерба превышает 230 млн рублей.

Аракелян добавил, что Мартынова также подозревается в хищении урожая ЗАО "Маяк". Кроме того, по его словам, она может быть причастна к хищению 92 млн рублей со счета Надежды Цапок, матери покойного лидера ОПГ, эти деньги хранились у нее на банковском счете и были арестованы в 2010 году. "Были изготовлены соответствующие поддельные документы, а через один из судов города Краснодара путем обмана добились получения судебного решения и исполнительного листа о возможности снятия денег со счета Н. Цапок, по этому эпизоду потерпевшей является Надежда Цапок", - резюмировал собеседник агентства.

Информация о других фигурантах уголовного дела в интересах следствия не разглашается. ТАСС пока не располагает комментариями следственных органов. Общая сумма причиненного ущерба по новым эпизодам составляет около 1 млрд рублей.