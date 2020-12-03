Воронежский суд освободил из-под ареста 10 членов организации "свидетелей Иеговы"

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд в Воронеже изменил меру пресечения 10 членам запрещенной в РФ экстремистской организации "свидетелей Иеговы", арестованным в июле по подозрению в экстремистской деятельности. Вместо домашнего ареста и нахождения под стражей в СИЗО им назначен запрет определенных действий, сообщил ТАСС в четверг представитель Ленинского райсуда Максим Рощупкин.

"Рассматривались материалы о продлении срока заключения под стражей и домашнего ареста. У четверых был домашний арест, остальные находились под стражей. Всем избрана мера в виде запрета определенных действий", - сказал Рощупкин.

В июле 2020 года следователи в Воронеже возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности") в отношении 10 воронежцев в возрасте от 24 до 56 лет. Они были задержаны после более 110 обысков, в ходе которых изъято значительное количество запрещенной к распространению на территории РФ литературы.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по области, с июня 2018 года по февраль 2020 года 10 человек обеспечивали деятельность в Воронеже и регионе местной религиозной организации, входящей в структуру централизованной организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", которую ранее признали экстремистской и ликвидировали на основании решения Верховного суда РФ.