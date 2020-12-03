Микроавтобус со школьниками попал в ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Микроавтобус "Газель", перевозивший школьников с места учебы, столкнулся с легковым автомобилем в Абинском районе Краснодарского края, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

"По предварительной информации, произошло столкновение школьного микроавтобуса с автомобилем Nissan. "Газель" перевозила школьников с места учебы по маршруту", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС сообщили, что у водителя легкового автомобиля, по предварительной версии, перелом ключицы, трое детей в автобусе получили ссадины и ушибы, еще у одного ребенка зафиксировано подозрение на трещину в бедре.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что виновником аварии является водитель автобуса. "Выезжал [автобус с детьми] с второстепенной дороги на главную и столкнулся с Nissan Almera. Организована проверка, в том числе и проверка перевозки детей автомобильным транспортом. Предварительно, виноват водитель школьного автобуса", - сообщили в прокуратуре.

По уточненным данным ведомства, в ДТП пострадали пять человек. В оперативных службах региона ранее сообщали о шести пострадавших, в числе которых есть несовершеннолетние.

В новость внесены изменения (16:51 мск) - уточняется информация о пострадавших.