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Источник: в Петербурге задержали водителя Mercedes после стрельбы по грузовику на КАД

По предварительным данным, стрельба велась из пневматического оружия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Водитель автомобиля Mercedes задержан после стрельбы на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге по грузовику, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Mercedes найден, остановлен, предполагаемый стрелок задержан", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в четверг около 15:00 мск на КАД в районе съезда на Шафировский проспект. Стрельба велась, по предварительным данным, из пневматического оружия. Сведения о пострадавших в результате ЧП не поступали.

Какие повреждения в результате стрельбы получил грузовик, собеседник агентства не уточнил. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

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