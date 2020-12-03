Мосгорсуд отменил приговор фотомодели, осужденной за нападение на депутата Госдумы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг отменил приговор фотомодели Ольге Синтюревой и уроженцу Чечни Ибрагиму Дудаеву, которых осудили на реальные сроки лишения свободы за организацию нападение и кражу у депутата ЛДПР Сергея Жигарева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговор Пресненского районного суда города Москвы от 17.08.2020 г. в отношении Синтюревой, Дудаева отменен. Суд постановил возвратить уголовное дело прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом", - сказали в Мосгорсуде. При этом суд решил оставить Дудаева под стражей до 2 февраля 2021 года, а Синтюреву - под подпиской о невыезде.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии Синтюреву за организацию нападения и кражу у Жигарева, с отсрочкой до достижения ее дочерью 14 лет. Суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Ее сообщника Дудаева суд также признал виновным по этой статье и приговорил к четырем годам лишения свободы.

Как установлено судом, Синтюрева и Дудаев похитили из сейфа Жигарева 20 млн рублей и $35 тыс. Затем девушка, узнав о намерении депутата обратиться в полицию, выманила его на разговор в безлюдное место. Жигарев пригласил в машину Синтюреву и стал с ней беседовать, когда к автомобилю подбежал мужчина, открыл дверь, вытащил оттуда Жигарева, после чего уехал на его авто вместе с девушкой. Позднее за нападение был задержан уроженец Чечни Ибрагим Дудаев.