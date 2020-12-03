Суд заочно арестовал трех обвиняемых в гибели летчика Филипова в Сирии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал трех членов запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" по делу о гибели летчика Романа Филипова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав троим обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", - сказала собеседница агентства.

Судом заочно арестованы Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. В отношении четвертого обвиняемого - Абделя Саттара Абдул Гафур ас-Сыях - заседание отложено на 7 декабря.

Все обвиняемые являются участниками террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Им заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). Обвиняемые объявлены в международный розыск.

3 февраля 2018 года в Сирии в результате обстрела из зенитно-ракетного комплекса членами террористической организации был сбит самолет Су-25СМ, управляемый Романом Филиповым. Офицер катапультировался и приземлился на участке, расположенном на расстоянии 1 км к востоку от населенного пункта Савамъа сирийской провинции Идлиб. Самолет разрушился в воздухе и упал в центральную часть того же населенного пункта. После приземления Филипов вступил в бой с террористами. Находясь в окружении боевиков, летчик подорвал себя гранатой. Террористы похитили его пистолет, защитный шлем и кислородную маску.

Как сообщила ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, путем изучения спутниковых снимков достоверно установлены и тщательно исследованы места гибели Филипова и крушения самолета. Следователи нашли в идлибской зоне обломки самолета, допрошен круг свидетелей, в том числе граждане Сирии.