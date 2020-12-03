Мужчина, пропавший из больницы в Петербурге после приговора суда, найден

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Мужчина, который в среду был госпитализирован из суда в Санкт-Петербурге, а затем пропал из больницы после вынесения ему приговора, найден в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Мужчина обнаружен у себя в квартире в Выборге", - сказал представитель ведомства.

В среду вечером источник сообщал ТАСС, что в суд в Петербурге был доставлен мужчина, который находился под домашним арестом по делу о вымогательстве (статья 163 УК РФ). В суде он пожаловался на здоровье и его увезли в больницу.

Приговор был оглашен без него. Мужчина получил реальный срок лишения свободы и его должны были взять под стражу, однако в больнице его обнаружить не удалось.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина заявил, что якобы не знал о том, что ему вынесли обвинительный приговор и поэтому решил поехать домой из больницы.