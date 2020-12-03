{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в ДТП на трассе в Саратовской области

Еще трое пострадали

САРАТОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли, еще трое пострадали в результате дорожной аварии в Саратовской области, в четверг сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

"На 325 км автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Chevrolet Cruze. В результате ДТП водитель и пассажир Granta от полученных травм скончались, водитель Cruze от полученных травм скончался, трое пассажиров Cruze доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСаратовская область
ФСБ подозревает Губанова в передаче российских секретных авиаразработок
Источник в правоохранительных органах не привел подробности, так как материалы дела содержат гриф "секретно"
Читать полностью