Три человека погибли в ДТП на трассе в Саратовской области

САРАТОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли, еще трое пострадали в результате дорожной аварии в Саратовской области, в четверг сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

"На 325 км автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Chevrolet Cruze. В результате ДТП водитель и пассажир Granta от полученных травм скончались, водитель Cruze от полученных травм скончался, трое пассажиров Cruze доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.