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ФСБ подозревает Губанова в передаче российских секретных авиаразработок

Источник в правоохранительных органах не привел подробности, так как материалы дела содержат гриф "секретно"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи ФСБ подозревают арестованного в Москве по делу о госизмене ученого Анатолия Губанова в передаче секретных разработок в авиационной промышленности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По версии следствия, Губанов передавал секретную информацию об авиаразработках за рубеж", - сказал собеседник агентства. Он не привел подробности уголовного дела, в том числе не сообщил, какой стране передавалась секретная информация, так как материалы дела содержат гриф "секретно".

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