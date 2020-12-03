ФСБ подозревает Губанова в передаче российских секретных авиаразработок

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи ФСБ подозревают арестованного в Москве по делу о госизмене ученого Анатолия Губанова в передаче секретных разработок в авиационной промышленности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По версии следствия, Губанов передавал секретную информацию об авиаразработках за рубеж", - сказал собеседник агентства. Он не привел подробности уголовного дела, в том числе не сообщил, какой стране передавалась секретная информация, так как материалы дела содержат гриф "секретно".