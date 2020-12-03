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Грузовой Boeing 747 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево

По данным источника в экстренных службах, пострадавших нет

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Грузовой самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Совершил посадку Boeing 747, без пассажиров, самолет грузовой, на борту экипаж", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

Он отметил, что на борту могла возникнуть техническая неисправность. Собеседник не уточнил, какой авиакомпании принадлежит самолет и каким маршрутом он летел. Официальными комментариями аэропорта Толмачево ТАСС пока не располагает.

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