Суд в Калининграде отменил смягчение наказания экс-начальнику пермского УФСИН

КАЛИНИНГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Калининградский областной суд отменил решение суда первой инстанции о замене лишения свободы бывшему начальнику ГУ ФСИН по Пермскому краю Александру Соколову на принудительные работы, сообщили в четверг в пресс-службе суда.

Соколов отбывает наказание в одной из колоний на территории Калининградской области. Ранее его признали виновным в мошенничестве и получении взяток, приговорив к 12 годам колонии.

"Сегодня Калининградский областной суд постановил отменить постановление Багратионовского районного суда от 16 сентября 2020 года о замене лишения свободы бывшему начальнику ГУ ФСИН по Пермскому краю Александру Соколову на принудительные работы. Материалы дела направлены на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе", - сказали в пресс-службе областного суда. Решение Багратионовсксого суда было опротестовано прокуратурой. "Апелляционное представление прокурора удовлетворено", - уточнили в областном суде.

Как сообщал ранее ТАСС, Багратионовский районный суд удовлетворил ходатайство Соколова о замене реального срока на принудительные работы. Неотбытая часть наказания в виде лишения свободы сроком 5 лет 9 месяцев и 17 дней была заменена принудительными работами на этот же срок с удержанием с осужденного 10% из заработной платы в доход государства. Прокуратура области вынесла представление на это решение.

С 2008 года по 2012 год генерал-лейтенант Соколов (занимал должность главы ГУ ФСИН в 2007-2014 годах) вместе со своим бывшим заместителем Олегом Бабенко и коммерсантом Владимиром Моховым предложил свое покровительство московскому бизнесмену Юрию Пескову, в этот период они получили от него $300 тыс. 8 июля 2016 года Дорогомиловский райсуд Москвы признал Соколова виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы. Бабенко также получил пять лет колонии, Мохов - четыре с половиной года. В апреле 2018 года Ленинский районный суд Перми вынес еще один приговор в отношении бывшего генерала, его признали виновным в получении взяток от предпринимателя Константина Беляева за оформление договоров на поставку различной продукции краевым учреждениям ФСИН.

Кроме того, следователи установили, что в 2012 году Соколов получил взятку в виде земельного участка площадью 0,5 га и стоимостью более 1,2 млн рублей за общее покровительство начальнику исправительной колонии № 29 Андрею Лесничему. Своей вины Соколов не признал, с учетом приговора 2016 года бывшему главе ГУ ФСИН было назначено наказание в виде 12 лет заключения, штрафа в размере 3,3 млн рублей, а также лишения звания.