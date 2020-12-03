Блогер Reeflay задержан по делу о смерти девушки у него в прямом эфире

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Блогер Стас Решетников, известный как Reeflay, задержан в рамках уголовного дела о смерти девушки у него в прямом эфире.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего блогера, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан, его допрашивает следователь", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Экспертиза установила, что у потерпевшей была закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу. Проведение экспертизы не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования. "Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились", - добавила Врадий.

Изначально признаков насильственной смерти на теле девушки не было обнаружено. Однако в прямых эфирах, которые вел мужчина в интернете, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия.

Утром 2 декабря Решетников вел трансляцию в YouTube, во время которой его девушка сначала лежала без сознания на полу в его квартире в Раменском районе Подмосковья, потом он решил ее перенести на диван и просил очнуться. Девушка в этот момент уже умерла. Блогер вызвал скорую помощь и полицию и отключил эфир только когда они приехали и констатировали смерть девушки. Блогер отрицал свою причастность к смерти девушки и сообщил, что она принимала наркотики.