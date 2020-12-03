Пьяный водитель на иномарке въехал в ворота церкви Иоанна Предтечи в центре Москвы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пьяный водитель иномарки вечером в четверг въехал на территорию храма в Малом Предтеченском переулке в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сегодня в Малом Предтеченском переулке водитель, управляя автомашиной Opel, въехал на территорию храма. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что мужчина будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.

Со своей стороны источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в церкви Иоанна Предтечи. Пьяный водитель на иномарке врезался в ворота и повредил их. Причины и цели поступка устанавливаются.

В новость внесена правка (23:43 мск) - уточняется название храма в заголовке и третьем абзаце