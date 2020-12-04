В Хабаровске возбудили дело из-за избиения уборщицей мальчика в школе

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за избиения уборщицей мальчика в школе в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Накануне в соцсетях распространилось видео, где запечатлен конфликт между женщиной и школьником.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной в отношении технического работника одной из школ Хабаровска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 3 декабря техсотрудник школы применила физическую силу в отношении ученика. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.