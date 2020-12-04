Грузовой Boeing 747 вновь сел в новосибирском аэропорту из-за датчика неисправности

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Грузовой самолет Boeing 747, в ночь на пятницу совершивший экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, вновь приземлился в том же аэропорту из-за срабатывания датчика неисправности, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

В ночь на пятницу грузовой Boeing 747 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. В результате инцидента никто не пострадал. Источник в экстренных службах региона сообщал, что на борту могла возникнуть техническая неисправность.

"Самолет вновь приземлился из-за срабатывания датчика неисправности. Никто не пострадал", - сообщил источник.

Официальным комментарием аэропорта Толмачево ТАСС пока не располагает.