СК предъявил заочное обвинение двум руководителям украинских радикальных организаций

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил заочное обвинение руководителю радикальной организаций "Добровольческое движение "Организация украинских националистов" Николаю Коханивскому и руководителю "Черного комитета" Богдану Тицкому по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Действия Коханивского и Тицкого квалифицированы следствием как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета (ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также организация и руководство нападением на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, в целях осложнения международных отношений (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 360 УК РФ). Также Тицкий обвиняется в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ)", - отметила Петренко.

Она добавила, что СК РФ приняты необходимые меры к организации международного розыска Коханивского и Тицкого.

По данным СК РФ, в феврале 2018 года Коханивский и Тицкий записали и опубликовали в Интернете обращения, в которых призвали всех желающих принять участие в антироссийской акции и устроить погром Российского центра культуры и науки в Киеве. Они руководили действиями радикалов, которые забросали здание российской организации камнями и другими предметами, разбили стекла, повредили фасад и двери здания, причинив тем самым крупный материальный ущерб и нарушив нормальный порядок работы организации.