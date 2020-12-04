Пьяный мужчина в Москве выбросил из окна квартиры двух котов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели двух котов, которых пьяный мужчина выбросил из окна квартиры на седьмом этаже в центре Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Третьего декабря в 14:40 поступило заявление от женщины, которая пояснила, что ее муж, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна седьмого этажа двух котов. Животные разбились", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ГУ МВД, инцидент произошел в доме 8 на Хамовническом валу. Есть свидетели произошедшего. "Полиция по данному факту проводит проверку", - сказали в главке.