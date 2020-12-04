В Москве задержали водителя, протаранившего ворота храма Иоанна Предтечи

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, который на машине протаранил ворота храма Иоанна Предтечи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"На пульт вневедомственной охраны поступило сообщение о срабатывании сигнализации в храме, расположенном в Малом Предтеченском переулке. Кнопку экстренного вызова нажал один из работников храма после того, как неизвестный мужчина протаранил въездные ворота. Незамедлительно прибывшие сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего москвича. От него исходил резкий запах алкоголя, мужчина неуверенно стоял на ногах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный неоднократно лишался права управления транспортным средством, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель на иномарке вечером в четверг въехал на территорию храма в Малом Предтеченском переулке в центре Москвы. Пострадавших в результате происшествия нет.