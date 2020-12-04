В ЮАР произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

ПРЕТОРИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в пятницу на нефтеперерабатывающем заводе на юго-востоке Южно-Африканской Республики в районе города Дурбан. Об этом сообщила местная новостная служба News24.

"Произошел взрыв на заводе нефтяной компании Engen, бригады экстренной помощи направляются на место инцидента", - сообщил представитель спасательной службы провинции Квазулу-Наталь Роберт Маккензи. По данным радиостанции EWN, в больницу доставлены шестеро пострадавших. Их состояние не внушает опасений, у них травмы дыхательных путей, вызванные едким дымом, отмечает она.