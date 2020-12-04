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В ЮАР произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Известно о шести пострадавших

ПРЕТОРИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в пятницу на нефтеперерабатывающем заводе на юго-востоке Южно-Африканской Республики в районе города Дурбан. Об этом сообщила местная новостная служба News24.

"Произошел взрыв на заводе нефтяной компании Engen, бригады экстренной помощи направляются на место инцидента", - сообщил представитель спасательной службы провинции Квазулу-Наталь Роберт Маккензи. По данным радиостанции EWN, в больницу доставлены шестеро пострадавших. Их состояние не внушает опасений, у них травмы дыхательных путей, вызванные едким дымом, отмечает она.

Между тем телеканал eNCA разметил на своем портале видео сильного пожара на заводских объектах.

Южноафриканская Engen является одной из ведущих компаний Африки по переработке сырой нефти. Она работает на рыках 30 стран континента. Принадлежащий ей завод в Дурбане - один из самых крупных в ЮАР.

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