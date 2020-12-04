Замглавы отдела по миграции полиции Лобни задержан за мошенничество на 4,6 млн рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Заместитель начальника отдела по вопросам миграции полиции Лобни задержан за мошенничество на 4,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Замначальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Лобне А. Бузунов получил от мужчины 4,5 млн рублей за якобы непривлечение к уголовной ответственности, которыми распорядился по своему усмотрению", - сказал собеседник агентства.

Еще 100 тыс. рублей Бузунов получил от этого же мужчины за якобы переквалификацию возбужденного в отношении него уголовного дела. Получив деньги, полицейский был задержан сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Московской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.