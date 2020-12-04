На складе в Омске произошел пожар на площади 4,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Склад горит в Омске на площади 4,5 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 08:48 мск поступило сообщение о пожаре в складском помещении на площади 4 500 кв. метров. По предварительным данным, это производство пластиковой тары", - сказали в ведомстве.

Пожар тушат 95 человек и 23 единицы техники. Пострадавших нет.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что превышения нормы содержания загрязняющих веществ в атмосфере в районе пожара не зафиксировано.

"По предварительным данным, загрязнение атмосферы не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (11:09 мск) - добавлена информация о состоянии атмосферы в районе пожара.