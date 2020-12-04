По делу о взятках за киносъемки в Москве взят под домашний арест замначальника РОВД

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы заключил под домашний арест замначальника отдела полиции по району Китай-город Дмитрия Смолина по делу о получении взятки за выдачу разрешений на киносъемки. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство в отношении Смолина, он заключен под домашний арест", - сказала собеседница агентства.

Согласно материалам дела, группа столичных полицейских могла получать взятки от кинокомпаний за выдачу разрешений на съемки в обход действующих правил.

Ранее под домашний арест были отправлены заместитель начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Сергей Кулишов и двое других сотрудников московской полиции.