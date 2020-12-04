По делу о гибели 11 пассажиров катамарана на Волге задержан экс-глава речной полиции

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший начальник отделения полиции речного порта Волгограда задержан по уголовному делу о гибели 11 человек при столкновении баржи с катамараном на Волге в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

"Задержан бывший начальник линейного отделения полиции в речном порту Волгограда Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении. Экс-полицейскому предъявлено обвинение, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По версии следствия, обвиняемый находился в дружеских отношениях с владельцем катамарана Дмитрием Хахалевым и знал, что судно не зарегистрировано, и владелец не имеет прав и необходимых навыков для управления им. При этом начальник отделения полиции "не устранил угрозу безопасности граждан" по причине личной заинтересованности.

Вечером 11 июня 2018 года на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда буксируемая баржа столкнулась с прогулочным катамараном "Елань", на борту которого при разрешенной вместимости 12 человек находились 16 человек. В результате столкновения погибли 11 человек, в том числе несовершеннолетний, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

10 июня 2020 года суд признал виновным владельца катамарана Хахалева. Следствием и судом было доказано, что столкновение произошло по вине владельца катамарана, который находился в состоянии алкогольного опьянения и игнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы с баржи. В связи со смертью Хахалева уголовное дело в его отношении прекращено.