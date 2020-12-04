Суд оштрафовал Ледовый дворец в Петербурге на 480 тыс. рублей после концерта Басты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 480 тыс. рублей администрацию Ледового дворца после концерта рэпера Басты, который прошел в конце ноября с нарушением санитарных норм в период пандемии коронавируса, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил штраф в размере 480 000 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что администрацию дворца в лице ОАО "Дворец спорта" признали виновной в нарушении ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания").

Ранее на суде администрация Ледового дворца признала вину частично. Представители арены сообщили, что на последней песне люди действительно встали со своих мест для того, чтобы поприветствовать артиста, однако маски на большинстве людей были надеты. Представители Роспотребнадзора в качестве наказания просили закрыть площадку до 15 января 2021 года, однако суд решил не закрывать Ледовый дворец.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения прошедшего 27 ноября концерта исполнителя Василия Вакуленко, известного как Баста, на предмет соблюдения действующих в городе ограничений в связи с распространением коронавируса. 1 декабря на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Попова сообщила, что ведомство передало в суд материалы о нарушении эпидемиологических требований на массовом концерте, прошедшем в одном из российских городов в минувшие выходные. Она отметила, что на концерте собралось "недопустимо большое количество людей", ведомством был вынесен протокол о приостановлении работы площадки, на которой он проходил.

Согласно поступившим в Невский районный суд материалам Роспотребнадзора, на концерте Басты в Ледовом дворце зрители не использовали маски, а также не соблюдали социальную дистанцию, организаторы не обеспечили нахождение зрителей только на тех местах, на которые у них были приобретены билеты, "что привело к созданию толпы". Протокол был составлен по видеозаписям, которые разместили зрители в социальных сетях. Сам Вакуленко в видеообращении в социальных сетях заявлял, что противоэпидемиологические меры на концерте соблюдались, а зрителям на входе выдавали средства защиты.