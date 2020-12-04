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Крупный пожар на складе с пластиковой тарой в Омске локализовали

Площадь локализации составила 4 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали крупное возгорание на складе пластиковой тары в Омске, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 11:07 мск пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м. Пострадавших нет", - сказали в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 08:48 мск. Его тушат 95 человек и 23 единицы техники. Проводится мониторинг ПДК вредных веществ в воздухе. В непосредственной близости от места ЧП жилых микрорайонов нет - склад находится на улице Второй Солнечной на западном въезде в Омск.

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