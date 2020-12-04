Спецслужбы засекретили материалы дела ученого Губанова о госизмене

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы засекретили всю информацию по уголовному делу в отношении арестованного в Москве ученого Анатолия Губанова, подозреваемого в передаче секретных разработок в авиационной промышленности за рубеж. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, дело маркировано грифом "совершенно секретно".

"До конца предварительного следствия и судебного процесса (в случае поступления дела в суд для рассмотрения по существу - прим. ТАСС) информация о деле в отношении ученого не будет обнародована. По этой теме не будут даны официальные комментарии в интересах следственных органов и самого подозреваемого. Это обусловлено в первую очередь тем, что материалы дела о госизмене не просто засекречены спецслужбами, а маркированы грифом "совершенно секретно", - рассказал собеседник агентства.

Официальными комментариями правоохранительных органов, представителей ученого и его семьи ТАСС не располагает.

Лефортовский суд Москвы в закрытом судебном заседании накануне арестовал ученого до 2 февраля, Губанов находится в СИЗО "Лефортово". По данным источника ТАСС, Губанов подозревается в передаче секретных разработок в авиационной промышленности за рубеж (ученый занимается в России исследованиями в области сверхзвуковых скоростей и высокоскоростных летательных установок). Ранее ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев, где подозреваемый читает студентам лекции, заявил агентству, что преподавательская деятельность Губанова в вузе не является основным местом его работы, и предположил, что основное место - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

Анатолий Губанов является представителем известной в российском авиастроении династии. Тесть Губанова - Леонид Шкадов, известный ученый, один из руководителей авиационной промышленности СССР. Губанов работает в ЦАГИ с 1979 года, возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет), сфера его компетенции - высокоскоростные летательные аппараты. У Губанова пятеро детей, трое из которых также работают в авиационной сфере.