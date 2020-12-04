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Под Волгоградом разыскивают пропавшего 15-летнего подростка

СК проводит проверку

ВОЛГОГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения 15-летнего подростка из райцентра Николаевка под Волгоградом. Об этом в пятницу ТАСС сообщила и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Снежана Тихонова.

"В четверг, 3 декабря, в правоохранительные органы обратилась жительница Николаевки с заявлением о безвестном исчезновении своего 15-летнего сына. В обеденное время он ушел из школы после уроков, но домой не вернулся и больше его никто не видел. Ранее никогда подросток из дома не убегал, воспитывается в благополучной семье", - сказала Тихонова.

Она уточнила, что на берегу реки Волги недалеко от спасательной станции обнаружен рюкзак мальчика со школьными принадлежностями. Следователями и спасательными службами организованы поисковые работы, в том числе на воде. Организована процессуальная проверка.

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