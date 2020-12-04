СК будет настаивать на аресте блогера по делу о смерти девушки в прямом эфире на YouTube

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Следствие будет просить об аресте блогера Стаса Решетникова (Reeflay), задержанного в рамках уголовного дела о смерти девушки во время его прямого эфира на YouTube. Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, СК также планирует предъявить ему обвинение.

"Следственные органы планируют предъявить обвинение подозреваемому и выйти с ходатайством об аресте в пятницу во второй половине дня в Раменский суд Подмосковья. Следственные действия еще продолжаются", - сказал собеседник агентства.

По результатам доследственной проверки в отношении 30-летнего блогера возбуждено уголовное дело. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Экспертиза установила, что потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, субдуральную гематому, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу. Продолжается проведение химико-биологического исследования, сведения о беременности умершей не подтвердились.

Изначально признаков насильственной смерти на теле девушки не было обнаружено. Однако в прямых эфирах, которые вел мужчина в интернете, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия.

Утром 2 декабря Решетников вел трансляцию на портале YouTube, во время которой его девушка лежала без сознания на полу в его квартире в Раменском районе Подмосковья. Он перенес ее на диван, но девушка в этот момент уже умерла. Блогер вызвал скорую помощь и полицию, при этом отключил эфир после того, как они приехали и констатировали смерть девушки. Блогер отрицал свою причастность к смерти девушки и сообщил, что она принимала наркотики.