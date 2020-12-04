В Сингапуре россиянина осудили за незаконную коллекторскую деятельность

СИНГАПУР, 4 декабря. /ТАСС/. Суд Сингапура приговорил гражданина РФ Владимира Даниленко к 14 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 30 тыс. сингапурских долларов ($22,4 тыс.) за попытки при помощи угроз взыскать с физических лиц задолженности перед кредитными компаниями. Об этом сообщает в пятницу газета The Straits Times.

Следствие установило, что 22-летний студент взял кредит в размере 400 сингапурских долларов ($300), однако не смог в установленный срок вернуть сумму. В обмен на это небольшое кредитное агентство предложило ему заставлять должников, в том числе при помощи угроз, возвращать просроченные платежи. Правоохранительные органы зафиксировали семь подобных случаев, в которых участвовал Даниленко.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Сингапуре, "полиция сообщила дипломатам о случившемся, однако от помощи россиянин отказался".

Согласно законодательству Сингапура, за подобные преступления грозит лишение свободы на срок до 5 лет, штраф до 50 тыс. сингапурских долларов ($37,4 тыс.), а также шесть ударов ротанговыми палками.