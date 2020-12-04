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В Новой Москве женщина выкинула из окна грудного ребенка своей подруги

Ребенок погиб
© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Женщина выкинула из окна квартиры жилого дома в Новой Москве грудного ребенка своей подруги. Как сообщила ТАСС представитель столичного Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова, ребенок погиб.

"В квартире находилась мама ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, выкинула ребенка из окна. Он получил смертельные травмы", - сказала она. Причины такого поступка устанавливаются, на месте работают следователи СК.

Иванова сообщила, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка"). В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина выкинула ребенка с 13-го этажа.

Как сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, ребенку было два месяца, его тело было обнаружено на улице Летчика Ульянина. Прокуратура Москвы начала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

"В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов, будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - сказала Нефедова. Результаты проверки поставлены прокуратурой Москвы на контроль.

В новость были внесены изменения (13:31 мск) - добавлены подробности по тексту.

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