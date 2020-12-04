В детском саду Сыктывкара выявлено массовое заболевание детей

СЫКТЫВКАР, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи организовали проверку по факту сообщения о заболевании сразу нескольких детей в одном из детских садов Сыктывкара. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Республике Коми.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что заболевание зафиксировано в детском саду № 67, на 4 декабря заболела сразу половина детей одной из групп.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми по опубликованной в СМИ информации о заболевании детей в детском саду организована процессуальная проверка. Из публикации следует, что в одном из детских садов Сыктывкара у нескольких детей проявились симптомы в виде рвоты, диареи, температуры", - говорится в сообщении.

В ходе проверки следователи намерены установить, имело ли место нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее заболевание, а также имеются ли признаки халатности в действиях ответственных должностных лиц, добавили в управлении.