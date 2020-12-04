В Самаре мужчину осудили на три года условно за сообщение о "минировании" в отделе полиции

САМАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Самары приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года мужчину, который по телефону сообщил о якобы готовящемся взрыве в самарском отделе полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Прокуратура Кировского района Самары поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры"). Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении надзорного органа.

Инцидент произошел в июне 2020 года. Житель Самары в состоянии алкогольного опьянения позвонил на пульт оператора 112 по сотовому телефону и сообщил о том, что в отделе полиции на улице Металлистов в Самаре якобы произойдет взрыв. В результате ЧП могут пострадать 300 человек.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину через несколько дней. Назначенный судом приговор в законную силу пока не вступил.