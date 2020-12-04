Пропавший под Волгоградом подросток погиб, провалившись под лед реки

ВОЛГОГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Пропавший накануне под Волгоградом 15-летний подросток погиб, провалившись под лед, его тело обнаружили в Волге водолазы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"Тело подростка обнаружено в ходе поисково-спасательных работ, участие в которых принимали более 20 сотрудников полиции, следователи, а также службы спасения и водолазы", - говорится в сообщении.

В четверг вечером 15-летний ученик 9 класса одной из школ Николаевска после уроков не вернулся домой. Об исчезновении сына в правоохранительные органы 3 декабря сообщила мать мальчика, а одна из местных жительниц обнаружила рюкзак пропавшего со школьными принадлежностями, гуляя по берегу Волги, о находке женщина сообщила в полицию.

"Как установили следователи, после уроков подросток направился к берегу Волги, вода в которой в связи с заморозками начала покрываться льдом. Недалеко от спасательной станции школьник оставил свой рюкзак на бетонном ограждении, сам же решил проверить прочность льда. На расстоянии примерно в 1 метр от берега под весом несовершеннолетнего лед проломился, ребенок ушел под воду, глубиной на два метра", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что тело подростка из воды извлекли водолазы, причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По результатам организованной проверки будет принято процессуальное решение.